Chefsygeplejerske advarer: - Lad cyklen stå

Vintervejret har for alvor gjort sit indtog i denne uge, og det kan de mærke på akutmodtagelsen på OUH.

- Allerede klokken 11 (fredag, red.) havde vi et fyldt ventelokale, hvilket vi normalt ikke har, lyder det fra chefsygeplejersken på Fælles Akutmodtagelse, OUH, Anne Bejlegård List.

Ifølge hende er mange af skaderne sket i forbindelse med et overraskende isglat underlag gemt under sneen, når folk har bevæget sig uden for døren. Derfor råder hun til, at man lader cyklen stå derhjemme og får noget ordentligt fodtøj på.

Snevejret har ikke kun skabt travlhed på skadestuen i Odense. Også snerydderne arbejder på højtryk for at skabe sikre forhold.

- Lige nu håndterer vi klasse ét- og klasse to-veje, som er de mest befærdede. Derudover arbejder vi også i hele centrum, hvor vi blandt andet håndterer både gågader og fortove, fortæller Heine Risom, der er funktionsleder for Park- og Vej hos Odense Kommune.