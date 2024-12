Chok: Christoffer Lilleholt stopper i politik

Missede sønnikes etårs

Christoffer Lilleholt var af mange set som ham, der skulle vippe nuværende borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), af pinden. Derfor må det anses for at være lidt af en overraskelse, at rådmanden, der fik 8.119 personlige stemmer ved seneste kommunalvalg, nu forlader politik.

Han afviser, at hans exit har med noget som helst andet at gøre, end at han vil bruge mere tid med sin familie.

- Jeg var ikke med til min søns etårs fødselsdag, og det er da bare hammertræls. Det var ikke et vigtigt møde, siger Christoffer Lilleholt og påpeger, at han har gået med overvejelserne om sit exit, siden hans anden søn kom til verden for fem måneder siden.

- Alle, der har børn, kan nok sætte sig ind i, at det kan være hårdt. Der er mange aftener, hvor jeg har været væk fra mine børn, og når jeg får muligheden for at forbedre mine livsvilkår, så tager jeg imod den, hvis det føles rigtigt, siger rådmanden videre.

Han påpeger, at det ikke er hans opfattelse, at “hans person har stået i vejen for partiet”.

Fået nyt job

Onsdag går Christoffer Lilleholt officielt på barsel, og her bliver en suppleant indkaldt, oplyser rådmanden. Hvis alt går som forventet, udtræder rådmanden permanent af Odense Byråd 31. januar 2025.

Efter mere end et årti i kommunalpolitik venter der nu Christoffer Lilleholt et nyt job, afslører han.

- Når man har været et sted i 11 år, er det også på tide at sige, at nu skal jeg prøve noget andet. Jeg har ikke været aktivt jobsøgende, men nu jeg skal over i en anden virksomhed og bidrage med de kompetencer, jeg har, siger Christoffer Lilleholt, der dog ikke vil afsløre, hvilket job der er tale om.

Ifølge Christoffer Lilleholt har han “haft en dialog med virksomheden og har valgt at takke ja”.