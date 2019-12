Chok i Bazar Fyn: - Jeg har investeret 650.000 kroner

Lukning af Bazar Fyn kommer som et chok for butiksindehaverne, fortæller flere af dem til TV 2/Fyn lørdag formiddag.

Her kom det frem, at ejendomsselskabet Olav de Linde trækker stikket til indkøbscenteret og på et endnu ikke fastlagt tidspunkt lukker helt ned for basaren, som blev indviet i 2007.

En af dem, som lukningen rammer hårdt, er slagter Abed Dirawi. Han fortæller, at han gennem tiden har investeret 650.000 kroner i sin butik, Dirawi Slagter.

- Situationen er meget dårlig. Der kommer mange kunder, jeg sælger meget kød, så det er en god forretning, konstaterer Abed Dirawi.

I et brev til butiksindehaverne skriver Olav de Linde, at "når tidspunktet for udsættelse af Bazar Fyn foreligger, vil vi orientere jer, og forventer, at lejemålene skal være fraflyttet senest på dette tidspunkt".

Med andre ord kan butiksindehaverne godt begynde at gøre klar til at pakke ned og forlade butikkerne.

- Jeg kommer til at bare at tage al inventaret ud, og ... jeg ved ikke. Det er ikke så godt, siger Abed Dirawi.

Olav de Lindes brev til indehaverne af butikkerne i Bazar Fyn. Foto: Ole Holbech

Den usikkerhed, som Abed Dirawi giver udtryk for, har Tam Thi Ngyuen også. Hun har drevet en systue i den 7.000 kvadratmeter store basar i næsten 12 år, og usikkerheden rammer også hende hårdt.

- Det betyder rigtig meget for mig, for jeg har arbejdet her i næsten 12 år, så alle mine kunder ... og mit arbejde.

- Jeg er meget glad for at være her, så jeg ville gerne fortsætte, siger Tam Thi Ngyuen.

Lukningen sker, fordi Olav de Linde ikke længere tror, det er muligt for basaren at "skabe en forbedret økonomi".

Ejendomsselskabet tror heller ikke længere på, at det således er muligt for Bazar Fyn Aps, som driver basaren, at betale huslejen. Olav de Linde skriver i et brev til butiksindehaverne, at "vi de seneste måneder ikke har modtaget huseleje". Derfor har man valgt at ophæve lejemålet.

Allerede ved årsskiftet gik Bazar Fyn Aps ind i 2019 med at mangle at indbetale 1,1 millioner kroner i huslejedepositum.