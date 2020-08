Christel Gall taber kampen om spidskandidatposten

Byrådspolitikeren i Odense Christel Gall skal ikke repræsentere Dansk Folkeparti som spidskandidat til kommunalvalget i november 2021.

Det blev afgjort på et møde mandag aften.

- Det er brandhamrende ærgerligt. Jeg ved ikke helt, hvad der skete, men det var ikke derfor, jeg stillede op, siger Christel Gall til TV 2 Fyn.

Efter tre afstemningsrunder stod det klart, at det var regionrådsmedlemmet Carsten Sørensen, som skal stå øverst på stemmesedlen, når odenseanerne skal til kommunalvalg næste år.

- Jeg har fået den store ære, at de har valgt mig, og det er jeg utrolig stolt over. Nu skal min arbejdsindsats fra regionsrådet transformeres over i Odense byråd, siger Carsten Sørensen til TV 2 Fyn.

En stærkere profil

Ifølge TV 2 Fyn's politiske kommentator Jesper Buch tyder det på, at baglandet har vurderet, at der var brug for en anden og stærkere profil end Christel Gall, og at de derfor har valgt en kandidat i Carsten Sørensen.

- Det har ikke været min ambition til at starte med. Jeg er forholdsvis ny i politik, og jeg har været glad for regionsrådet, men jeg kan også se, der er nogle klare fordele ved at være i byrådet, siger Carsten Sørensen.

- Jeg havde nogle klare forhåbninger om, at jeg ville være spidskandidat efter i aften. Men hvis det er det, medlemmerne vil have, er det det, de skal få, siger Christel Gall.

Tæt afstemning

Afstemningsrunderne endte med resultaterne 24-24, 24-24 og 23-25 i Carsten Sørensens favør.

- Det var meget tæt, men det viser jo bare, at vi havde to gode kandidater, hvor det kunne gå begge veje, og så var jeg den heldige, siger Carsten Sørensen.

- Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske nu. Der er stadig halvandet år til valget, så måske stiller jeg op. Eller måske tager jeg hjem og passer min butik, siger Christel Gall.

DFs nye spidskandidat i Odense Byråd er Carsten Sørensen. Foto: Region Syddanmark

