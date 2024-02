Christian er en del af en ny trend - tager billeder som i de gamle dage

- Prøv at se her. Det er et godt foto, kommer det begejstret fra Christian Eriksen, der trods navnsammenfald ikke er fodboldspiller, men derimod lærer på en friskole og i denne sammenhæng ivrig amatørfotograf.

Han spoler frem på det gamle Rolleiflex, han i dagens anledning har hængende i en læderrem rundt om halsen. Han er taget ned på havnen i Odense sammen med en foto-kammerat. Begge jagter de det perfekte foto.

- Man er nok lige mere omhyggelig, når man kun har 12 billeder på en film, sådan som den jeg bruger i dag. Det er jo også dyrt i sidste ende, siger Christian Eriksen og sætter dagens anden film i.

Sjælløse kameraer

Han er en del af en ny trend, der breder sig hurtigt. Analog fotografering. Altså at tage billeder med kameraer, der bruger film. Noget som var hverdag for ikke så mange år siden, men som alligevel virker som en fjern foreteelse.

- De digitale kameraer er jo skabt til at være ret livsnære, men i forhold til analoge kameraer ender de med at være sjælløse, forklarer Gunnar Tómas Hlynsson, indkøber og fremkalder i en af Danmarks ældste og største foto-forretninger Photografica i København.

Brugte kameraer er blevet penge værd

Faktisk har det været sådan, at man kunne få analoge kameraer til stort set ingen penge i årevis, fordi ingen brugte dem længere.

- Sådan er det ikke længere. Det du gav 50, 100 eller 200 kroner for bare for et par år siden koster nu 2.000-3.000 kroner eller mere, fordi så mange er begyndt at fotografere på den måde igen, oplyser Gunnar Tómas Hlynsson.

Også Christian Eriksen har lagt mærke til, at han ikke er den eneste af sin slags.

- Der er begyndt at komme køleskabe rundt om ved fotohandlerne igen. Der opbevarer de de dyre film, smiler han.