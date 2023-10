Christian Eriksen lægger navn til ny international turnering

Christian Eriksen Cup

Det er navnet på en helt ny international akademiturnering, som OB har præsenteret fredag. Turneringen, der arrangeres i samarbejder med Manchester United-spilleren Christian Eriksen løber første gang af stablen til januar i Ådalen.

- Vi er rigtig glade for, at Christian Eriksen har valgt at lægge navn til turneringen, og med ham er vores håb, at vi på sigt kan skabe en super god turnering med et super godt brand, og vi håber, at med hans fortid i klubben kan være med til at tiltrække de store klubber, siger Tonny Hermansen, der er akademichef i klubben.

- OB er en klub, der betyder meget for mig, da jeg selv har haft min gang på Akademiet. Derfor var det her en oplagt mulighed for at give noget tilbage, og med denne turnering kan vi få flere til at se det gode arbejde, der bliver gjort for udviklingen af talenter i Ådalen, siger Christian Eriksen selv.

Turneringen vil være for U17- og U19 hold, og ifølge OB har flere klubber allerede meldt deres ankomst. Det oplyses dog ikke hvilke klubber.