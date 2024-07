Christian Stadil køber atombunker i dommedagsselskab

Den 527 kvadratmeter store atombunker i Odense, som tidligere denne sommer blev sat til salg til tre millioner kroner, er nu solgt.

Det meddeler mægleren Nordicals, som samtidig løfter sløret for, at den nye ejer er det nystiftede selskab Apocalypse Now ApS, ejet af Christian Stadil.

- Der har været overvældende stor interesse for bunkeren på Sejerskovvej. Interessen er kommet fra potentielle købere i hele Danmark og virksomheder med afdelinger udenfor landets grænser. Det understreger selvfølgelig, at vi har haft med en unik ejendom at gøre, der har talt ind i nogle af de aktuelle tendenser, vi ser i samfundet, fortæller partner hos Nordicals Odense, Jens Mårtensen

Mægleren oplyser, at kunden allerede meldte sig på banen kort tid efter bunkeren trak medieomtale i hele landet.

Bunkeren har tidligere tilhørt det konkurstruede selskab IT-hotellet, som efter flere hackerangreb blev til en synkende skude.

Bunkeren ligger på en 1.485 kvadratmeter stor grund og har 36 rum under jorden. Frem til 2003 indgik bunkeren i beredskabet som mulig kommandocentral, og nåede at blive brugt to gange – blandt andet under Cubakrisen.

Mange anvendelsesmuligheder

Ifølge mægler Max Klinkby-Silver fra Nordicals, som gav TV 2 Fyn en rundvisning i bunkeren for få uger siden, kan bunkeren modstå et tryk fra en bombe på størrelse med den atombombe, som blev kastet over Hiroshima - selv hvis den faldt indenfor 400 meter af bunkeren.