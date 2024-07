Christian Stadil køber atombunker i nyt dommedagsselskab

Bunkeren ligger på en 1.485 kvadratmeter stor grund og har 36 rum under jorden. Frem til 2003 indgik bunkeren i beredskabet som mulig kommandocentral, og nåede at blive brugt to gange – blandt andet under Cubakrisen.

Atombunkeren blev købt af IT-Hotellet i 2013, hvor salgsprisen var 333.333 kroner.



Mange anvendelsesmuligheder

Ifølge mægler Max Klinkby-Silver fra Nordicals, som gav TV 2 Fyn en rundvisning i bunkeren for få uger siden, kan bunkeren modstå et tryk fra en bombe på størrelse med den atombombe, som blev kastet over Hiroshima - selv hvis den faldt indenfor 400 meter af bunkeren.