Christoffer Lilleholt: Ghettolisten er en gave til Odense

Mens flere synes, at ghettolisten der kommer hvert år den 1. december er en hadegave, ja, så mener venstres By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt, at ghettolisten er en gave til Odense.

- Det er en gave til Odense, at vi kommer til at gøre noget ved boligområderne. Med placeringen på listen bliver borgmesteren nu nødt til at tage nogle initiativer, så der bliver gjort noget problemet, og det er jeg glad for, siger Christoffer Lilleholt.

For fjerde år i træk er boligområdet Solbakken med på listen. Det betyder, at der nu skal laves en udviklingsplan for området, hvor man skal reducere antallet af almene familieboliger, så det kun udgør 40 procent.

- Det er ikke sikkert, at vi ender med nedrivninger, og det er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal rive så meget ned, som vi kan. Vi skal finde de bedste løsninger, så Solbakken og Vollsmose bliver en del af Odense, siger Christoffer Lilleholt.

Uddannelsesniveau og domme

Det er på de yderste marginaler, at Solbakken ender på ghettolisten. Ifølge opgørelsen er der 13 personer for meget, der kun har en grundskoleuddannelse, mens en person for meget har en dom. Det betyder, at boligområdet opfylder to af de fire ghettokriterier, og dermed kommer med på listen.

- Det er da ærgerligt, for der har været gjort et massivt arbejde for, at boligområdet ikke skulle ende der. Men det er jo betop incitamentet, at man skal arbejde sig væk fra listen, siger Christoffer Lilleholt.

Men Christoffer Lilleholt altså glæder sig over den årlige ghettoliste, så er der frustration hos Lilleholts rådmandskollega, Brian Dybro. Han mener, at ghettolisten er hul i hovedet.

- Det her er jo grotesk. Vores indsats har virket, vi har fået flere i arbejde, og så er det sandsynligvis en person for meget på kriminalitetskriteriet, som gør, at der er krav om at vi skal rive op mod 400 boliger ned i Solbakken, og det giver under ingen omstændigheder mening, siger beskæftigelses- og socialrådmand, Brian Dybro (SF).

Udover Solbakken er også Vollsmose med på årets ghettoliste. Til gengæld er Korsløkkeparken røget af årets ghettoliste.