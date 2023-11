Cityforening ser ingen problemer i ny trafikplan

City Odenses forretninger frygter ikke butiksdød og vindblæste gader, som konsekvens af den nye trafikplan, som en forligskreds på Odense Rådhus har vedtaget.

Sådan lyder meldingen fra citydirektør Peter Bøgholm Kristensen.

- Vi melder os ikke ind i kritik-koret, for vi har faktisk gjort os den ulejlighed at læse planen, siger han.

Venstre og Konservative var oprindeligt med i forliget om den grønne mobilitetsplan for Odense, men er nu ude. Blandt andet eftersom begge partier frygter, at erhvervslivet i det centrale Odense vil lide under lavere fartgrænser og besværligere kår for bilister i centrum.

Men den frygt deler midtbyens forretninger tilsyneladende ikke.

- Der er blevet malet et billede af, at det bliver besværligt at komme ind til bymidten. Men det tyder intet på. Tvært imod tyder det på, at det bliver lige så nemt som hidtil at komme herind, siger citydirektøren.

City Odense repræsenterer 198 butikker, hoteller, oplevelser og virksomheder i byen, og de er på et nyligt bestyrelsesmøde kommet frem til, at trafikplanen ikke bliver en trussel for kundegrundlaget.

- Vi er også betryggede i, at det gik meget bedre end forventet med Thomas B. Thrige-projektet. Vi ved, at politikerne også kommer til at følge befolkningstilvæksten og besøgene i byen, med relation til den her plan, siger Peter Bøgholm Kristensen.