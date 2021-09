Clara kunne endelig komme på floor: - Jeg har aldrig været på diskotek før

Hos bar- og diskotekconcernen Rekom er der stor forståelse for de unges iver efter at komme til at danse igen.

- Det at åbne et dansegulv betyder, at vi kan få glæden tilbage igen, siger Jakob Jørgensen, der er landechef hos Rekom.

Selvom de unge glæder sig til igen at give den gas med hofterne uden restriktionerne hængende som en sort sky over hovedet, så opfordrer direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum til, at de unge lader sig vaccinere, inden de slår sig løs i nattelivet.