CO2-fangst for milliarder på vej - så meget skal fanges

Der skal milliarder til, hvis Odense skal nå sit mål om klimaneutralitet i 2030. Og et af skridtene på vejen er blevet fremlagt her til formiddag.

280.000 ton CO2 fra affaldsforbrænding skal årligt indfanges fra Fjernvarme Fyn, og det vil kræve en investering på mellem to og fire milliarder kroner. Penge som Fjernvarme Fyn delvist selv skal spæde til med, og samtidig penge der skal ansøges om fra Staten.

Fangsten af CO2 er et nøglepunkterne i Odense Kommunes klimaplan

Udover investeringen til etableringen af anlægget, vil den løbende driftsomkostning til CO2 fangst, transport og lagring kan beløbe sig til seks til otte milliarder over en 15-årig periode - altså en potentiel samlet udgift på op mod 12 milliarder kroner.

- Vi ved godt, at det her er en stor investering. Men vi ved også, at det bliver dyrt for os alle, hvis vi lader være. Klimaforandringerne har ikke tænkt sig at vente på os, siger Fjernvarme Fyns administrerende direktør Louise Høst.

Hun understreger at forarbejdet inden en ansøgning til staten er i fuld gang.

Regeringen har afsat 26,8 millarder kroner til fangst af CO2 i år og næste år.