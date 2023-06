Comsa slås stadig med fynsk entreprenør om 137 millioner

Det er ikke kun Odense Kommune og spanske Comsa, der slås om mange millioner i forbindelse med Odenses letbaneprojekt.

Comsa har også fortsat et udestående på 137 millioner kroner med Munck Gruppen i Nyborg. Det fremgår af det netop offentliggjorte 2022-regnskab for Comsa Danmark. Selskabet kom ud af 2022 med et underskud på 35 millioner kroner og har nu en negativ egenkapital på 20 millioner kroner.

Ifølge regnskabet har Comsas spanske moderselskab garanteret for, at holde en økonomisk hånd under selskabet - i første omgang frem til årsskiftet, fremgår det af regnskabet. Det er selskabet Comsa-Munck, der har anlagt voldgiftssagen på de 137 millioner kroner.

Ifølge Comsa-ledelsen forventer ikke at få ekstra udgifter på grund af voldgiftssagen, men oplyser på den anden side, at har man ikke hensat penge til kravet, men oplyser på den anden side, at man ikke an forudse udfaldet af sagen.

Sagen har verseret siden 2019 fremgår det Comsas tidligere regnskaber. Ifølge regnskabet er selskabets eneste funktion af ejede 50 procent af Comsa Munck Joint Venture. Det fremgår af regnskabet, at selskabet har 88 millioner kroner i tilgodehavende fra igangværende kontraktarbejde.