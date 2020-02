Conrad og Olivia rider med i comeback-show

De seneste år har været magre for de store ridesports-begivenheder på Fyn efter JBK Horse Show i Odense og DM i dressur på Broholm Gods på Sydfyn lukkede ned.

I 2016 skrev vi: "Efter ti år med hesteshow [...] er det nu ved at være slut. JBK Horse Show og Odense Kommune er blevet enige om at opsige aftalen i utide".

Men nu har ildsjæle fra rideverdenen arrangeret Scandinavia Jumping Tour, så der atter er kommet vrinsk og ridebaner i Odense Congress Center.

Her dyster i nærheden af 250 livlige heste og koncentrerede ryttere i Danmarks største landsstævne.

En af deltagerne er Conrad Bonde Nissen, og på trods af de voldsomt store rammer han dyster i, var den kun syv år gamle rytter helt rolig på vej ind til konkurrencen.

- Jeg er helt fuldstændig rolig, sagde han til TV 2/Fyns udsendte, mens han sad højt til hest.

Conrad fortalte også, at det sjove ved konkurrencer er at "man kan vinde og sådan noget", og at det hans ambition at være med i toppen, når han bliver stor.

For 12-årige Olivia Hundborg Dresler er deltagelsen i det store stævne et spørgsmål om at få en god tur - og så ride hurtigere end de andre.

Hun virkede nervøs, inden hun red ind på banen, men det var der en forklaring på.

- Man er altid lidt fokuseret og man skal altid lige være klar, forklarede hun efter hun tilfreds havde gennemført sin del af konkurrencen.

- Det var den bedste tur jeg har haft på den indtil videre, sagde hun og gav sin hest fortjente klap og kærlige kram.

Stævnet begyndte tirsdag og slutter fredag.

