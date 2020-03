Corona: Bøde til Odense-værtshus

I baglokale til værtshus i Odense var der tændt stearinlys, mens der blev serveret for gæster, siger politiet til Ritzau.

Ejeren af et værtshus i Odense er en af de første, der står til en bøde for at have overtrådt de nye regler, som skal hindre spredning af coronavirus.

Manden af værtshuset er fredag aften blevet sigtet og vil nu modtage et bødeforelæg på 5000 kroner, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

- Vi mener, at der er tale om en helt bevidst handling, forklarer vagtchef Ehm Christensen.

Politiet rykkede ved 20.30-tiden ud til det nordlige Odense på baggrund af et tip. I værtshusets baglokale var der tændt stearinlys, og der blev ifølge politiet serveret for flere gæster.

Dette er imidlertid i strid med en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft onsdag. Reglerne i bekendtgørelsen indeholder en række forbud, og overtrædelse kan medføre bøde.

Reglen om lukkede værtshuse, restauranter og så videre giver mulighed for en bødestraf på 5000 kroner, fremgår det af en meddelelse fra landets øverste anklager, Rigsadvokaten, onsdag.