Corona har givet os nye interesser: Nicklas byttede fester og fodbold ud med pensler og papir 

- Da corona kom, vendte mit humør fuldstændigt, og jeg kunne næsten ikke se det gode i nogen ting længere.

Sådan siger 18-årige Nicklas Fredelund fra Odense om det bratte skift, han oplevede, da corona i marts kom og lagde et tungt låg på hans sociale fritidsliv.

- Jeg elskede at gå til fester, og jeg elskede at spille noget fodbold med nogen af mine tætteste venner, og gå rundt, hygge os, drikke nogle øl og have det sjovt. Men det er der ikke så meget af nu.

I stedet er han begyndt at svinge pensler med akvarelfarver henover papir, hvor hans tanker og humør får former og farver.

- Jeg sætter rigtig stor pris på at være sammen med andre, men når man er tvunget til at være alene, som jeg er nu og stort set har været det sidste halve år, så hjælper det at få formidlet mine tanker ned på et stykke papir.

Næsten hver tredje har fået nye fritidsinteresser

Under epidemien har hverdagen fået nye betingelser. Og for en dels vedkommende har det ligesom for Nicklas Fredelund givet plads til at dyrke nogle andre interesser end normalt.

TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, lavede i januar en undersøgelse blandt 1700 unge, hvor næsten hver tredje svarede, at de har fået nye interesser under corona.

Helt præcis svarer 29% ja til spørgsmålet og i tilhørende kommentarer fortæller unge i undersøgelsen om de nye interesser, der spænder vidt. Eksempelvis nævner en 16-årig mand, at han er begyndt at skrive og digte. En 19-årig kvinde fortæller, at hun har kastet sig over landevejscykling, mens en 17-årig kvinde har begivet sig ud i at lære fransk og lave mad.

Malede den sommerferie, han drømte om

For Nicklas Fredelund kom der for alvor gang i penslerne efter sommerferien, hvor han ikke var afsted i udlandet.

- Vi var rundt i Danmark, og da vi kom hjem, var jeg i sindssygt dårligt humør rigtig længe, og der valgte jeg så at male. Så hvis jeg havde lyst til at se en kyst med et skib og nogle siv, så malede jeg bare det. Det gjorde mig helt høj på at male, og det greb mig bare. Og så har jeg gjort det hver dag lige siden.

Han bruger blandt andet kreativiteten til at få afløb for følelser i hverdagen.

- Hvis jeg er sur eller aggressiv over et eller andet, så lader jeg det gå ud over et stykke papir, hvor jeg maler noget fuldstændigt sindssygt i stedet for at lade det gå ud over min mor eller far.

Nicklas Fredelund er her i gang med et motiv med en person med mundbind og et væld af farver til at symbolisere unges følelser under nedlukningen. I videoen længere nede kan du se den og høre ham fortælle mere om tankerne bag. Foto: Rasmus Rask

Glæder sig til fest - og farver

Når hverdagen på et tidspunkt vender tilbage til noget, der minder mere om 2019 end 2020, så glæder Nicklas Fredelund sig til at 'føle det at være fyldt 18', som han selv beskriver det.

- Jeg skal helt klart ud at møde nogle nye mennesker, og jeg skal hygge mig med dem, jeg ikke har set i rigtig lang tid.

Men penslerne kommer ikke til at stå og tørre ud, tror han. For festen og farverne kan godt gå hånd i hånd.

- Det skift, der var i marts måned, det gjorde rigtig, rigtig meget for mig som person. Jeg tror, det at male og tegne altid er noget, jeg vil kunne bruge i hverdagen, når jeg har behov for det.