Corona-regnskab: Fynsk hotelkæde fik overskud - trods alt

– Vi er ikke kommet gennem krisen uden at skulle skrue på nogle svære knapper. Og så har vi ganske enkelt været gode til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og har lukket og åbnet i takt med restriktionerne. Heldigvis var vi ikke ramt sommeren over, som de københavnske hoteller var med seksdagesreglen. Det hjalp på omsætningen. Men der skal ikke herske tvivl om, at det har været hårdt – især at skulle sige farvel til gode medarbejdere. Herudover har vi også måtte låne 39 millioner kroner, lyder det fra Jan Milling.



Solid foretning

- Det har været og er en krise, der er ude af vores hænder, og den handler ikke om vores evne til at drive og skabe forretning, hvilket gør det lettere at håndtere. Heldigvis har vi gennem årene skabt en solid forretning og en sund virksomhed. Vi har foretaget nogle fornuftige valg og har skabt stærke resultater gennem årene, og det bliver vores redning nu. Vi stod på et solidt fundament, da krisen ramte, fortæller Jan Milling,