Corona-udbrud i Odense: Borgmester aflyser alle studiearrangementer med alkohol

Alle arrangementer på studierne i Odense, hvor der indgår alkohol, aflyses i den næste tid.

Det fortæller borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), torsdag eftermiddag på et pressemøde på Odense Rådhus.

Pressemødet blev afholdt, efter Odense Kommune i de seneste dage har oplevet en voldsom stigning i antallet af smittede med covid-19.

Læs også Hotspot: 75 nye smittede i Odense på syv dage

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en alvorlig situation, vi står i. Vi er gået fra, at vi i sidste uge havde lave smittetal, faldende smittetal, og så ser vi en opblomstring over weekenden, og i går krydsede vi 20 smittede per 100.000 indbyggere. I dag er det 36,7. Tingene spreder sig i et tempo, der bekymrer os rigtig meget, siger Peter Rahbæk Juel på pressemødet.

De nyeste smittetal viser, at det fortrinsvis er blandt byens unge, at smitten lige nu breder sig, og derfor har borgmesteren torsdag formiddag holdt møde med kommunens uddannelsesinsitutioner og Styrelsen for Patientsikkerhed om den nuværende corona-situation i Odense Kommune.

Peter Rahbæk Juel fortæller på pressemødet, at han siden coronaviruspandemien i marts ramte Danmark har holdt ekstra øje med byens mange unge mennesker.

- Det generelle billeder er, at de unge i Odense er gode til at overholde retningslinjerne. Men selvfølgelig har der været svipsere, siger borgmesteren.

Borgmester: Vær god ved de unge

Han understreger, at han derfor vil være ked af, hvis de unge nu skal stå for skud og tage et særskilt ansvar for, at antallet af smittede stiger i Odense.

- Så vær god ved de unge, opfordrer Peter Rahbæk Juel.

Alligevel har borgmesteren sammen med uddannelsesinstitutionerne besluttet, at netop de unge skal påføres særlige krav i den kommende tid, samtidig med at der bliver skruet op for kommunikationen rettet mod kommunens unge mennesker.

- Der er også en klar holdning til, at sociale arrangementer indbefattende alkohol, det stopper vi. Det er allerede blevet meldt ud på flere af uddannelserne, siger Peter Rahbæk Juel.

Kan vendes igen

En af de uddannelsesledere, der deltog på både fællesmødet og pressemødet, er rektor på UCL, Jens Mejer Pedersen. Han er ked af udviklingen, men tror også, at den kan vendes igen.

Læs også Stiger og stiger: Smittetal eksploderet på Odense-skole

- Vores studerende er blevet betydeligt mere opmærksomme på virussen og tager den meget seriøst. Jeg tror på, at vi kan få smittetrykket til at falde igen ved en fælles indsats, fortæller Jens Mejer Pedersen.

Netop på UCL er antallet af smittede eksploderet. Torsdag middag er 35 studerende på læreruddannelsen konstateret smittet med covid-19. Den første smittede fik svar på prøven i søndags, så det sker meget eksplosivt, siger rektoren.

- Hver gang vi har en smittet, sørger vi for at vedkommende sammen med dem, de har haft tæt kontakt med, bliver hjemsendt med besked om at lade sig teste og først vende tilbage efterfølgende. Alligevel øges tallene, siger Jens Mejer Pedersen.

Som konsekvens heraf er alle godt 1.000 elever på læreruddannelsen blevet sendt hjem, hvor de i de næste 14 dage vil modtage online-undervisning.