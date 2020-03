Coronakrise: OUH omskoler hundredvis af ansatte

På Odense Universitetshospital (OUH) har man travlt med at forberede sig på et scenarie med mange og alvorligt coronasyge patienter.

Mange ikke-akutte operationer og behandlinger vil fra i dag løbende blive udskudt. Hundredvis af ansatte på OUH ser ind i en ny virkelighed. De skal omskoles, da OUH er i fuld forberedelse. De er endnu ikke lagt ned af coronasmittede patienter - men derimod af et større forberedelsesarbejde.

Inde på hospitalet ser der ikke ud, som der plejer. Venteværelser og gange er mennesketomme, da de fleste konsultationer sker over telefonen, og ikke-akutte operationer er aflyst.

- Jeg tror det, der kommer til at ske fremadrettet, det vil være, at vi stadig vil lave nogle af vores konsultationer som telefonkonsultation, men der er også nogle, der vil blive udsat i nogle uger. Det vil selvfølgelig bero på en nøje vurdering, fortæller Helle Laustrup, der er ledende overlæge på OUH's reumatologiske afdeling.

Nødvendigt vindue

Ifølge lægelig direktør på OUH Michael Dall giver udsættelsen af konsultationer, operationer og behandlinger et vindue, så personalet kan omskoles til de nye funktioner, de kommer til at tage sig af. Hvor mange ansatte der skal omskoles, vil han ikke sætte tal på.

- Vi har ikke det konkrete tal, men det vil blive mange og formentlig op i mod nogle hundrede, der skal ind i nye funktioner, forklarer Michael Dall.

Det kræver sidemandsoplæring at varetage opgaver på OUH's intensivafdeling.

- Her er vi i en situation, som er helt speciel, hvor man bliver sat ind i nogle meget mere specialiserede funktioner. Derfor skal der formentlig bruges ganske meget personale til at løse de her nye funktioner og opgaver, siger Michael Dall.

Hvor mange der lige nu er indlagt på OUH, vil den lægelige direktør ikke ind på.

- Tallene er stadigvæk ikke så store, så jeg vil helst ikke komme ind på konkrete tal. Det bliver næsten for nemt at identificere naboen, hvis man ved naboen er indlagt med den her sygdom.

Rettidigt i gang

Det er muligt for OUH at prioritere arbejdskraften på grund af regeringens hastebehandlede lov. Helle Laustrup ser prioriteringerne som nødvendige.

- Så gør vi os klar, så sygeplejersker og læger er klar til at hjælpe der, hvor der er mest brug for dem, lyder det fra ledende overlæge Helle Laustrup.

OUH forbereder sig på værre tider. Ifølge Michael Dall skal strategien sørge for, at sygehusene har den nødvendige kapacitet.

- Jeg vil bestemt mene, det er rettidig omhu. Det, som virker meget voldsomt for befolkningen, kan meget vel vise sig at være et nødvendigt tiltag, siger OUH's lægelige direktør.