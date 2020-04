Coronakrisens vinder: Virtuel ølsmagning er en succes

Med specialøl fra blandt andet Svendborgsund Bryghus, Midtfyns Bryghus, Ugly Duck Brewing Co. og Ørbæk Bryggeri vil 2.000 mennesker lørdag eftermiddag få slukket tørsten - og formentligt også få sig en vældigt festlig dag, når Anarkist Beer og Food Lab for anden gang under coronakrisen inviterer til virtuel ølsmagning.

Det sker endnu engang med fuldt publikum og udsolgt i smagsprøver.

- Der var hurtigt udsolgt igen, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Vi er også glade for den store opbakning fra alle bryggerierne i hele landet, siger Jesper Larsen, Nordic Craft Marketing Manager ved Royal Unibrew, som ejer Anarkist, og en af mændene bag konceptet.

Udsolgt på rekordtid

Det hele startede i marts, da statsminister Mette Frederiksen (S) med sit første pressemøde lukkede store dele af Danmark ned. Dermed også forsamlinger og arrangementer offentlige steder og på blandt andet værtshuse og restauranter.

Anarkist havde en masse ølsmagninger i kalenderen, som derfor stod til at blive aflyst.

Den virtuelle ølsmagning vil vinde min corona-award, når året er omme Ronnie Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese

- Vi synes, det var ærgerligt at skulle aflyse. Men når der kommer en meget firkantet ramme ned over én, bliver man kreativ, og så kom vi på det virtuelle koncept, siger Jesper Larsen.

Det affødte den første virtuelle ølsmagning på fire timer med besøg og snak med en række bryggere fra hele landet, som fortalte om netop den øl, folk hjemme i stuerne sad og smagte på. En ølsmagning, der blev udsolgt meget hurtigt, og som tvang Anarkist til at lægge en ny virtuel ølsmagning i kalenderen lørdag eftermiddag.

- Serveren til bestilling af smagskassen blev rødglødende. Det spredte sig hurtigt, og vi måtte skifte server-setup efter et par dage.

Virtuel smagning er godt tænkt

Denne måde at udvikle sig på som virksomhed og kulturinstitution i en krisetid er interessant, hvis man spørger Ronnie Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

- Det er godt tænkt, og det er en god måde at samle folk på, uden at de behøver møde op et sted. Virtuel ølsmagning har en fremtid, er jeg sikker på, siger han.

Ronnie Hansen forklarer også successen med, at vi har brug for at stå sammen om noget i en tid som denne, men successen ligger også i, at det er let tilgængeligt, og man kan stadig være sammen derhjemme med familien eller en flok venner over Skype og Facetime, og det er god udnyttelse af en ellers tragisk og trist trid.

- Den virtuelle ølsmagning vil vinde min corona-award, når året er omme. De lykkes med noget, fordi det er noget, mange gerne vil, og noget man ikke har gjort før. Og så har de også holdt hånden under bryggerierne, siger Ronnie Hansen.

Aktive brugere

Og bryggerierne er en stor årsag til, at dette kan lade sig gøre. De har bakket op om konceptet fra start, og for nogen har det været med til at redde virksomheden, fordi de på en bestilling har solgt 2.000 øl til smagsprøverne.

Selve smagningen foregår via Facebook, hvor en vært stiller om til de forskellige bryggere til en snak om deres øl og hverdag. Imens kan brugerne stille spørgsmål, og det har de gjort. Mere end de plejer ved den ølsmagning.

- Når vi normalt holder ølsmagning for 40-50 mennesker er folk mere interesseret i at knævre med hinanden, men her snakker man mere med bryggerne og bliver klogere, siger Jesper Larsen.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke var nervøse. Det tager fire timer at køre det her arrangement. Og vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi kunne padle i fire timer, men det gik godt, og brugerne var med os, siger Jesper Larsen.

En del af fremtiden

Ronnie Hansen spår derfor også en fremtid for den virtuelle ølsmagning.

Det gør Anarkist også selv. De har nedsat en gruppe, som skal arbejde med de virtuelle smagninger - også når corona-lockdown er ovre. Men de kommer ikke til at erstatte de fysiske smagninger helt.

- Vi kommer til at fortsætte med det. Jeg tror, det bliver en tilbagevendende event, fordi det kan samle på tværs i landet, og vi får lige så god feedback digitalt, som vi gør nede i baren, siger Jesper Larsen.

De har blandt andet tanker om at lancere kommende nye øl digitalt. Så vil man kunne købe øllen hjem og deltage i lanceringen online. Men der vil også altid være events og smagninger i bryghuset.

- Vi kommer ikke til at gøre det hver fredag. Vi vil gerne have folk herned i huset også, siger Jesper Larsen.

Ved lørdagens ølsmagning deltager bryggerier fra Svendborgsund Bryghus, Midtfyns Bryghus, Ugly Duck Brewing Co., Ørbæk Bryggeri, The Man Behind - Craft Beer, Theodor Schiøtz Brewing Co., Fanø Bryghus, Aarhus Bryghus, Thisted Bryghus, Amager Bryghus, Herslev Bryghus og Svaneke Bryghus.