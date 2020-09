Coronapressemøde klokken 14: Odenses borgmester deltager

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer til pressemøde om status for udviklingen i antallet af smittede i Danmark, skriver det i en pressemeddelelse.

Pressemødet i København begynder klokken 14, og her vil Peter Rahbæk Juel være tilstede.

I fredags varslede sundhedsmyndighederne om lokal nedlukning i Odense. Det skete, efter den daglige opdatering fra Statens Serum Institut i fredags viste, at der det seneste døgn var registreret 173 nye smittetilfælde med corona.

Nu venter man på en opdatering fra Statens Serum Institut med de seneste smittetal klokken 14.

Mulighed for lokale nedlukninger

På et pressemøde i fredags var muligheden for lokale nedlukninger på tale.

- Lokale nedlukninger er en af de muligheder, der ligger allerøverst i vores værktøjsskuffe. Vi kigger på tallene igen i weekenden. Og hvis det er relevant, er det noget af det, vi vil gribe til, sagde Magnus Heunicke på fredagens pressemøde.

Både Aarhus og Silkeborg har oplevet lokale nedlukninger og her indgik blandt andet yderligere brug af mundbind, opfordring til hjemmearbejde og til at følge Sundhedsstyrelsens gode råd for afholdelse af private fester.

UCL har smitten under kontrol

Læreruddannelsen på UCL stod for en stor del af de nye smittetilfælde med covid-19. Siden sidste søndag er i alt 39 fra den samme uddannelse konstateret smittet med coronavirus.

Ifølge Magnus Heunicke var det formentlig én person, der har smittet alle de første 30 studerende på UCL ved én aktivitet.

Nu indikerer de seneste dages meget lave smittetal at smitteudbruddet af covid-19 på læreruddannelsen i Odense er under kontrol.

Selvom smitteudbruddet forventes at være under kontrol, fastholder UCL at onlineundervise de lærerstuderende de næste 14 dage. Det oplyser rektor Jens Mejer Pedersen til TV 2 Fyn.