Coronarestriktioner: Idrætsforening aflyser 30 kampe, men formand glæder sig over én ting

I Tarup Paarup Idrætsforening gør de nye coronarestriktioner, at klubben skal få et større pusslespil til at gå op.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk svært ved helt at forudse, hvad der kommer til at ske nu, siger Chris Egeholm, der er formand og håndboldansvarlig i Tarup Paarup Idrætsforening.

I håndboldklubben skal man nu finde ud af, hvordan man vil indordne sig med de nye restriktioner.

- Kampene bliver i hvert fald ikke til noget her de næste fire uger. Men vi må gerne træne. Det vi har lidt svært ved at finde ud af nu er: Hvad betyder det, at vi gerne må træne? Betyder det, at alle mand må træne inde i hallen, eller bliver det grupper af ti, eller hvad kommer vi til at skulle forholde os til?, siger Chris Egeholm.

Derfor går klubben og venter på, at der kommer en udmeldingen fra forbundet, som de så vil forholde sig til.

Et puslespil skal gå op

I klubben er der mange seniorhold, som de nye restriktioner får konsekvenser for.

- Normalvis er de mange hold en rigtig god ting. I de næste fire uger der bliver det jo lidt et problem, for vi bliver nødt til at flytte omkring 30 kampe, siger Chris Egeholm og fortsætter:

- I forvejen ser programmet jo meget komprimeret, og det bliver endnu værre, når vi engang for lov at spille igen. Men selvfølgelig gør vi det. Det er jo bare et praktisk problem, som vi skal løse.

Klubben har store udendørsarealer, som Chris Egeholm forstiller sig, at håndboldklubben vil skulle gøre brug af, hvis forsamlingsforbuddet også gælder til træningerne.

- Man kunne forestille sig, at man blev nødt til at dele træningen op i mindre bidder. Sådan der måske er ti inde i hallen ad gangen. Så må de holde en pause, hvor de så kan gå ud og løbe og lave noget fysisk udenfor. Så må den anden gruppe på ti komme ind og træne i hallen. Så det bliver et større puslespil, vi skal i gang med, men vi skal nok få det til at lykkes, siger han.

Ifølge ham bliver klubben ikke ramt økonomisk. I hvert fald ikke i første omgang.

- Det kan blive et problem rent økonomisk set, hvis folk så finder ud af i løbet af de fire uger, at de måske hellere vil lave noget andet end at spille håndbold. Vi lever af de kontigenter, og hvis vores medlemmer finder ud af, at de ikke vil spille håndbold mere, så bliver det en økonomisk byrde for os, siger han.

Glæder sig over at børn og unge må spille

Ifølge de nye coronarestriktioner må børn og unge under 21 år fortsætte med deres idræt med et forsamlingsforbud på 50 personer. For øvrige idrætsaktiviteter gælder forbuddet på 10 personer.

- Hvis man tænker lidt logisk over det, så kan det måske lyde lidt mærkelig, at dem under 21 de må gerne, og dem over 21 de må ikke, Chris Egeholm.

Han er lettet over, at regeringen har taget hensyn til de unge.

- Hvis man tager et skridt tilbage og ser det ligesom os som klub, så betyder det rigtig meget for os, at ungdomsholdene får lov til at spille håndbold, får lov til at komme i hallen, dyrke noget motion og stadigvæk ud fra de muligheder, der nu engang er, kan få lov til at spille håndbold, siger han.

Forsamlingsforbuddet gælder foreløbigt fra mandag den 26. oktober og fire uger frem.