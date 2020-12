Dagen før nedlukning: Coronasmitten stiger markant i Odense

112 personer i Odense Kommune er det seneste døgn testet positiv med coronavirus. Det viser nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dermed er smitten den seneste uge steget markant blandt de odenseanske borgere. En stigning på 61 personer - fra 52 i tirsdags i sidste uge til 112 tirsdag i denne uge.

Derudover har Odense Universitetshospital lige nu 20 indlagte. Det fortæller Michael Dall, der er direktør på OUH, til TV 2 Fyn.

- De fleste ligger på vores covid-afsnit på femte sal i vores højhus, og så er der nogle enkelte rundt i afdelingerne, og der er også patienter på intensiv i øjeblikket, siger han.

Sidste uge var der 23 indlagte på OUH og her overvejede man ifølge Michael Dall at åbne endnu et coronaafsnit.

OUH har forpligtet sig til at kunne håndtere i hvert fald tre gange så mange patienter. Og det gøres ved at udvide kapaciteten løbende. Næste skridt er at flytte et ambulatorie på ottende sal og rykke ind der, hvis det bliver nødvendigt.

- Men det er jo en stor proces at gå i gang med at flytte endnu en afdeling, og derfor holder vi vejret så længe som overhovedet muligt, forklarer Michael Dall.

Tirsdag er incidenstallet for Odense Kommune på 264 - mandag var det 227, mens det for en uge siden var på 181. Incidenstallet viser, hvor mange smittede, der er per 100.000 indbyggere.

Antal smittede i Odense 1. december: 52 personer 2. december: 91 personer 3. december: 60 personer 4. december: 68 personer 5. december: 92 personer 6. december: 47 personer 7. december: 55 personer 8. december: 113 personer

Nye restriktioner

Den markante stigning i antallet af smittede kommer dagen før nye restriktiktioner i Odense - og 37 andre kommuner - træder i kraft.

Restriktioner, som foreløbigt gælder til 3. januar 2021, og som bliver indført fordi smitten den seneste tid er kommet ud af kontrol.

Det betyder blandt andet, at restauranter, barer og caféer skal lukke ned og kun må servere takeaway. Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem. Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre bliver lukket ned.