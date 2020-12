Coronasvar fra professoren: - Må jeg holde jul med min familie?

Onsdag sætter den delvise nedlukning af Odense og 37 andre kommuner i Danmark ind. Det betyder, at restaurant- og cafébesøg, biografture, fysisk skolegang og træning er sat på pause for odenseanerne indtil 2021.

Men der er mange spørgsmål til, hvad man egentlig må under den delvise nedlukning, og hvordan man skal forholde sig til de nye restriktioner.

I har sendt TV 2 Fyn jeres spørgsmål, som professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos har besvaret.

Læs spørgsmål og svar her:

Spørgsmål: Jeg er i højrisikogruppen og bor på Fyn. Min datter arbejder på Rigshospitalet og min kæreste er på plejehjem. Skal jeg isolere mig, eller må vi holde jul sammen?

Svar: Man kan stadig se sin familie til jul, men selvfølgelig med alle forholdsregler. Man skal ikke være flere end ti personer, huske god håndhygieje, holde afstand og spritte af. Man skal mødes på en tænksom måde og lade være med at synge ti vers af julesalmerne. Ét vers må være nok i år. Og synger man, så skal der være to meters afstand.

Få overblikket: Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem.

Elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser hjemsendes.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Professionel idræt er undtaget

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Zoologisk have og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder. Se mere

Spørgsmål: Skal man bære mundbind juleaften?

Svar: Man behøver ikke at bære mundbind derhjemme. Hver og en skal bare tænke over, om man har været et sted, hvor man kunne være blevet smittet. Det handler om at beskytte alle, og er man i tvivl, så tager man mundbind på eller bliver hjemme.

Spørgsmål: Er der evidens for, at der foregår smitte på restauranter?

Svar: Der er svært at sige noget om evidens. Mange restauranter har særdeles godt tjek på det, men det giver god mening, at de må holde for i denne omgang. Selvom man har mundbind på, når man står op på restauranterne, så kommer der mange mennesker, og der er mange krydsningsmuligheder. Så uanset forholdsregler kan smitten spredes. Det er rigtig ærgerligt og synd, men der er ikke meget at gøre.

Spørgsmål: Må man godt tage på restaurant i andre end de 38 kommuner?

Svar: Det er ikke en god idé at søge andre steder hen. Det er en lille smule dumt og usolidarisk, for vi skal løfte det her problem i flok. Vi risikerer kun, at myndigheder indfører restriktioner overalt, fordi man ikke kunne styre sin festlyst i få uger.

Spørgsmål: Er der smittetal på fitnesscentre?

De her vacciner skal man ikke være bekymrede for. De er rimelig veltestede, selvom det er gået hurtigt Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi

Svar: Nej, vi har ikke et tal, men vi ved, at fitnesscentre er et sted, hvor man kan blive smittet, også selvom de gør en stor indsats i centrene. Men det er et sted, hvor man anstrenger sig og puster meget, så der kan stå en sky af virus om den, der træner. Jeg kan godt forstå, at man spørger, om der er evidens, men det er ikke til at gå rundt og lave undersøgelser på alt. Vi bliver nødt til at tage det kølige overblik og se, hvad der gør sig gældende i lignende situationer.

Spørgsmål: Hvordan kan det være, at smitten er steget, efter vi fik restriktioner om mundbind. Bruger vi det forkert, og har mundbind overhovedet en effekt?

Antal smittede i Odense Kommune 1. december: 52 personer 2. december: 91 personer 3. december: 60 personer 4. december: 68 personer 5. december: 92 personer 6. december: 47 personer 7. december: 55 personer 8. december: 112 personer Se mere

Svar: Mange bruger mundbindet på en lidt sløses måde. Man skal tage fat ved elastikkerne og sætte det rundt om ørerne. Man skal altså ikke røre direkte ved mundbindet. Og så skal man bevare det på en fornuftig måde.

Med hensyn til effekten af mundbindet, så er der ingen, der ved, hvordan det ville være gået uden mundbind, for vi har ikke nogen kontrolgruppe. Vi bliver nødt til at gøre det, som, vi tror, er bedst. Vi tror ikke, det har en rasende effekt, og det er ikke et vidunermiddel, men måske det lige nøjagtigt gøre forskellen, så vi ikke bliver smittet i samme grad.

Spørgsmål: Kommer der til at være bivirkninger ved vaccinen?

I de seneste dage er det begyndt at gå rigtig hurtigt. Positivraten går grundigt i vejret Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi

Svar: Det ved man ikke endnu. Men de her vacciner skal man ikke være bekymrede for. De er rimelig veltestede, selvom det er gået hurtigt. Jeg vil ikke betænke mig et sekund på at være den første, der får et stik. Jeg er ikke det fjerneste nervøs.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg, efter jeg er blevet vaccineret, finde ud af, om jeg har opnået immunitet?

Svar: Man kan måle antistoffer med en rutinetest, men det giver ikke et fuldt billede af situationen. Vaccinen beskytter på den måde, at den aktiverer immunceller, som beskytte mod virus, og dem kan man ikke bare teste for. Og så er det vigtigt at pointere, at man skal lade sig vaccinere, selvom man har antistoffer eller haft sygdommen. Vi skal også huske, at man ikke kun skal have ét, men to stik.

Spørgsmål: Hvad indeholder vaccinen?

Svar: Det er forskelligt, hvad vaccinerne indeholder. Det nye ved vaccinen er, at man tage genmateriale, altså DNA eller RNA og sprøjter ind i kroppen. Så får kroppen selv lov til at danne antistoffer. Og det er smart. Det er ikke eksperimentelt, man er udmærket klar over, hvad man gør. Og det er meget effektivt.

Spørgsmål: Er der flere smittede, eller tester vi bare flere?

Svar: I de seneste dage er det begyndt at gå rigtig hurtigt. Positivraten går grundigt i vejret. Men vigtigst er, at kontakttallet stiger, og det går den gale vej i øjeblikket, hvor kontakttaller er 1,2. Det betyder, at 100 mennesker smitter 120 mennesker. Så det er ikke helt rart. Men, vi overlever nok, og det skal nok gå altsammen.

Smittetallet i Odense Kommune er steget markant.

