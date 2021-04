Coronaudbrud i børnehave skyldes alligevel ikke bekymrende variant

Det er hverken den sydafrikanske eller brasilianske variant af coronavirus, der har ramt Børnehuset Dragen i Sanderum i det sydlige Odense.

Det står klart fredag, efter Odense Kommune er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har oplyst, at smittetilfædet, der lukkede børnehuset 25. marts, ikke har noget at gøre med de mest bekymrende virusvarianter, som det først blev antaget.

Læs også Medarbejder ramt af smitsom variant: Børnehus lukket af coronasmitte

Ifølge Odense Kommune er der fortsat tale om et virusudbrud med en variant af covid-19, men altså ikke en af de særligt smitsomme.

Anden coronavariant

Statens Serum Institut, SSI, fik ved screeningen af positive PCR-prøver fra 24. og 25. marts mistanke om, at blandt andre en medarbejder i Børnehuset Dragen var smittet med enten den brasilianske virusvariant P1 eller med den sydafrikanske variant B1351.

Analyser af i alt 26 positive prøver fra flere dele af landet viste siden, at 22 af prøverne ikke indeholdt de mest bekymrende varianter.

Læs også Variant i Svendborg er mindre smitsom end frygtet

Det var således heller ikke en af de smitsomme varianter, der var skyld i coronaudbruddet i Svendborg, hvor fire skoleklasser fordelt på to skoler blev sendt hjem. I stedet var det den nigerianske variant B1525, der er mindre smitsom end de to andre.

- Så derfor er det en god nyhed, siger John Jensen til DR og fortæller, at man har indrettet os efter, at det var de to smitsomme varianter, sagde sundhedsdirektør i Svendborg Kommune, John Jensen fredag til DR Nyheder.

Odense Kommune oplyser på kommunens hjemmeside, at det endnu er uvist hvilken coronavariant, der blev registreret i Børnehuset Dragen. Det skal nærmere undersøgelser klarlægge.

Læs også Forældre bryder isolation: Fire børn smittet i Odense-børnehave