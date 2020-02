Coronavirus: OUH klar med isolationsstuer

Det er ikke mere end et par dage siden, at Sundhedsstyrelsen udvidede antallet af sygehuse, som kan modtage coronasmittede danskere, fra to til seks sygehuse.

Blandt dem er Odense Universitetshospital, der nu har omdannet en del af børneafdelingen til to isolationsstuer for sikkert at kunne håndtere eventuelle coronapatienter.

Læs også Coronavirus: Fynsk skole tvunget til at aflyse klassetur

- Vi har løbende behov for at kunne beskyttelses-isolere patienter, der enten ikke må blive smittet af det, de andre fejler, eller selv smitte andre. Derfor er hele afdelingen sat op til at kunne det, siger Niels Fisker, specialeansvarlig overlæge på H.C. Andersen Børnehospital.

Fakta: Sådan gør du hvis du har symptomer på coronavirus Symptomer på coronavirus er feber, hoste, synkesmerter og vejtrækningsbesvær. Hvis du har disse symptomer og samtidig har opholdt dig i et af disse lande inden for de seneste 14 dage - Norditalien, Japan, Singapore, Hongkong, Sydkorea, Iran og Kina - skal du kontakte din praktiserende læge eller lægevagten per telefon. Det samme gælder, hvis du har haft tæt kontakt med en person, der mistænkes for at være smittet. Hvis du møder op i den åbne konsultation hos de praktiserende læger, risikerer du at smitte andre. Kontakter du i stedet lægen eller lægevagten per telefon, vil lægen ud fra samtalen beslutte, hvad der skal ske. Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicin, Ritzau Se mere

Afskåret fra andre afdelinger

Man har valgt at placere isolationsstuerne ved børneafdelingen, fordi den ligger i stueplan direkte ud til vejen. På den måde måde mindsker man risikoen for smitte, da patienterne kan tilgå stuerne uden at gå igennem andre afdelinger.

- Vi får slet ikke personen, som mistænkes for at være smittet, ind på hospitalets område, forklarer Niels Fisker.

Læs også OUH kan tage imod coronasmittede personer

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har man på sygehuset også valgt at inddrage parkeringspladserne uden for indgangen og øremærke dem til coronapatienter.

Her melder patienten sin ankomst ved at ringe til sygehuset. Derefter vil plejepersonalet tage det nødvendige sikkerhedsudstyr på, inden de kommer ud og fører patienten direkte ind på isolationsstuen.

Hurtig undersøgelse

Inde på stuen vil patienten blive testet for smitte i luftvejene, hvorefter prøven vil blive sendt videre til Statens Serum Institut.

Hos børnepatienterne er det en af lægerne fra børneafdelingen, der står for visitationen, mens voksne patienter i stedet bliver tilset af en læge fra Infektionsmedicinsk Afdeling.

- Skulle man tænke sig, at man havde en meget syg person, som skulle have brug for intensiv behandling, så kommer man direkte på Intensiv Afdeling, fortæller Niels Fisker.

Hele undersøgelsen tager op til en halv time, hvorefter patienten får lov til at køre hjem igen. Svaret på prøven kan forventes at komme inden for 14-16 timer.

Droslet ned på udstyr

Sygehuset har også investeret i særligt isolationsudstyr, som lægerne kan tage på, inden de modtager patienten. I modsætning til de tidligere "rumdragter", drejer det sig nu om blandt andet kitler, handsker og masker.

- Det er droslet ned på et niveau, der siger, at den almindelige smitteforebyggelse er almindeligt mundbind, forklarer Niels Fisker.

Læs også Kina køber fynske robotter til at bekæmpe coronavirus

Når en undersøgelse er overstået, bliver hele isolationsstuen rengjort. For at gøre det mere effektivt har man undladt at have gardiner på stuerne, der ellers ville skulle vaskes ofte.

- For ligesom at arbejde med tiden er det gjort så simpelt som muligt, siger Niels Fisker.

Stuerne har været klar til modtagelse siden klokken 18 torsdag.