Coronavirus: Smitten stiger fortsat i de fleste bydele

Smitten i Odense Kommune stiger fortsat, og det seneste døgn er yderligere 108 personer testet positiv med coronavirus.

Det betyder, at kommunen har et samlet incidenstal på 354, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Antallet af smittede har de seneste dage ligget lige over 100 - pånær lørdag, hvor i alt 82 var registreret smittede.

Særligt fokus på Vollsmose

Odenses samlede smittetal bliver især påvirket af bydelen Vollsmose, hvor incidenstallet er højt. Derfor arbejdes der ifølge kommunen her på særskilt at bremse smitten ved blandt andet at oversætte sundhedsmyndighedernes anbefalinger til andre sprog.

Det understreges dog også, at der er tale om forholdsvis få smittede. Men i et område med omkring 10.000 indbyggere påvirker det incidenstallet kraftigt.

- På samme måde som det har været tilfældet i små kommuner med få indbyggere, hvor incidenstallet pludselig stiger kraftigt, når enkelte borgere smittes, lyder det fra kommunen.

Incidenstallet viser, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere.

Restriktioner til flere fynske kommuner

Stigende smittetal i flere danske kommuner resulterede i sidste uge i, at 38 kommuner - herunder Odense - fik indført en række nye restriktioner.

De trådte i kraft onsdag, og fredag blev en række andre kommuner ligeledes omfattet af restriktionerne. Det gjaldt blandt andet Middelfart.

Restriktioner, som foreløbig gælder til 3. januar 2021, blev indført fordi smitten den seneste tid er kommet ud af kontrol.

Det betyder blandt andet, at restauranter, barer og caféer er lukket ned og kun må servere takeaway. Skoleelever fra 5. klasse og opefter blev sendt hjem. Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre er også lukket ned.