Crawley og Radikale får nøglerolle i Odense: - Jeg er både træt og glad

- Og så har vi besluttet at arbejde på at lave en ny organisering af Odense Kommune, hvor vi laver to nye forvaltninger. En for sundhed, som skal gribe alle de sundhedsudfordringer, som vi er ret sikre på kommer, når Nyt OUH åbner, lukkede sengepladser og en sundhedsreform. Og en anden reform, som skal gribe klimadagsordenen, som jo er sindssygt vigtig for os alle sammen, siger Susanne Crawley.

En sundhedsforvaltning har under valgkampen været fremført som et radikalt ønske, og derfor var Susanne Crawley godt tilfreds med, at nattens forhandlinger mundede ud i etableringen af netop det.

Tidligere i valgkampen sagde Susanne Crawley, hun som rådkvinde og overlæge følte sig nødsaget til at sige, at Odense Kommune næppe har bygningerne, medarbejderne eller organiseringen til at gribe de kommende sundhedsudfordringer.

- En sundhedsforvaltning kunne i hvert fald være noget af svaret, skriver Susanne Crawley i denne "Min Mening".