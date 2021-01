Cykelhandlere har fået nok: Bilka bør kun sælge madvarer

Når der skal sælges cykler i cykelforretningen Bent Jørgensens Efterfølger i Odense, skal salget enten foregå via click and collect eller udenfor, væk fra forhandlerens forretning.

Vi bakker op om alle de restriktioner, vi er underlagt. Vi siger, at det bør alle andre også være underlagt. Lars Fog, direktør, Danske Cykelhandlere

I de store varehuse som Bilka og Kvickly kan kunder stadig købe cykler, fjernsyn og bøger som altid, når der nu alligevel skal handles ind til aftensmad.

Derfor føler Lars Fog, der ejer Bent Jørgensens Efterfølger, sig dårligt behandlet af politikerne. Han kalder de nuværende salgsregler under nedlukningen af erhvervslivet for stærkt konkurrencevridende.

- Det er ligesom om, at de nuværende regler er til besvær. Jeg har haft kunder, der har ringet og sagt, at de vil købe deres cykel i Bilka i stedet, siger Lars Fog.

- I min verden giver det ikke nogen mening, at man må gå derud og røre ved en cykel og snakke med en ekspedient, og man så ikke må gå ned i min butik.

Kontakt til Folketingets Erhvervsudvalg

Lars Fog er langt fra den eneste, der føler sig uretfærdigt behandlet af de gældende coronaregler. TV 2/Fyn har tidligere fortalt, hvordan flere forretningsdrivende føler, at den nuværende forskel på salget i varehuse og i de forretningsdrivendes specialicerede butikker er uforståelig.

For at få gjort noget ved sagen har brancheforeningen Danske Cykelhandlere valgt at kontakte medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg for at få svar for sagen.

- Vi bakker fuldstændig op om, at vi skal have den her smitte bekæmpet, og vi bakker op om alle de restriktioner, vi er underlagt. Vi siger, det bør alle andre også være underlagt, fortæller Thomas Johnsen, der er direktør i Danske Cykelhandlere.

Til erhvervsudvalget foreslår brancheforeningen, at de store varehuse skal skærme varer, der ikke er fødevarer, så længe at forretningsdrivende skal holde lukket. Derudover mener de, at varehusene derfra skal lukke færre kunder ind, når gangarealet bliver mindre.

- Når folk sidder derhjemme og gerne vil bruge penge, går de i varehusene og bruger alle deres penge. Hvis markedet er helt eller delvist mættet, når samfundet åbner op, og alt det her er overstået, så har vi jo problemet, hvis alle detailhandlere ikke har nogen handel, siger Thomas Johnsen.

- På det tidspunkt ophører alle hjælpepakkerne jo.

Frygter efterslæb på cykler forsvinder

I cykelforretningen Bent Jørgensens Efterfølger i Odense frygter Lars Fog også, hvad varehusenes salg af cykler kommer til at have som konsekvens for hans forretning på den lidt længere bane.

- Vi kommer til at tabe nogle kunder på lidt længere sigt. Når man sælger en cykel, giver det jo altid noget at lave i månederne efter, siger Lars Fog.

- De kunder, jeg normalt ville have solgt cykler til mellem jul og nytår og i januar, har jeg tabt lidt. Det vil sige, at jeg ikke har noget eftermarket på dem. De vil normalt komme tilbage og få spændt cyklerne efter, og de vil få skader på dem.

Cykelforhandleren håber, at Danske Cykelhandleres kontakt til Folketingets Erhvervsudvalg, får hverdagen til snart at blive en anden.

- Jeg håber, at de vil ændre reglerne, eventuelt så vi kan have en kunde ad gangen i butikken, siger Lars Fog.