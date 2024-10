Dagbøder kan føre til konkurs på Nyt OUH - aftale på vej

Fire år efter det største sygehusbyggeri i Danmark var planlagt til at stå færdigt, har ingen patienter endnu sat deres fødder i de 284.000 kvadratmeter store bygninger på grund af massive forsinkelser - og fordyrelser.

Forsinkelser, der betyder voldsomme dagbøder til den italienske totalentreprenør og store uenigheder om, hvem der har ansvaret for den skredne tidsplan.

- Hvis det bliver for hedt for entreprenøren, så risikerer vi, at de lægger sag an og stiller modkrav til os, så vi ikke får vores penge, siger Morten Weiss-Pedersen(K), der er anden næstformand for regionsrådet.

Men ifølge TV 2 Fyns oplysninger er regionen og den italienske entreprenør CMB/Itinera ekstremt tæt på en såkaldt forhandlingsaftale, som kommer til at fastlægge både en tidsplan og et endeligt budget for byggeriet.

