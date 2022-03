Dagbog fra en ukrainer

Han er iklædt en skriggul hættetrøje med matchende blå kondisko. På venstre håndled har han et gult og blåt gummiarmbånd, som værtsfamiliens datter har lavet.

Men han skiller sig ikke ud fra mængden. For alle bygninger, hele vejen og det meste af landet er malet i de ukrainske farver.

På Rådhuspladsen i København står Serhii med sin værtsfamilie og 30.000 andre. Hele aftenen har der været musik med landets største kunstnere, med sange alle kan synge med på.

Serhii kender ingen af dem.

Der er lidt stille på scenen, før et kor og orkester med horn spiller den ukrainske nationalmelodi.

Nu er Serhii den eneste, der kan synge med.

Under koncerten kom flere hen til Serhii for at snakke med ham.

- Er du fra Danmark? spørger en ung kvinde under støttekoncerten.

Jeg kommer fra Ukraine, er faktisk en af de sætninger Serhii kan sige på dansk. Men udover det støtter han sig op ad Google Translate.

Selvom det er svært at snakke sammen for de to fremmede mennesker, ender det med at de begge begynder at græde og giver hinanden et kram.

Første gang vi mødte Serhii, var da han steg ombord på den bus, TV 2 Fyn fulgte til den polsk-ukrainske grænse, for at hente flygtninge med tilbage til Danmark. Siden har vi fulgt ham i hans nye liv i Danmark, og første del af historien om Serhii kan du læse her.