Dagen, der gik over i historien: Tre fynboer fortæller, hvad de husker

Terrorangrebet på tvillingetårnene i New York, Michael Jacksons død og mordet på den amerikanske præsident John. F Kennedy.

Mange husker, hvor de befandt sig, da de fik nyheden. Og det samme gør sig gældende for danskerne og pressemødet 11. marts sidste år.

TV 2 Fyn har spurgt den studerende, butiksindehaveren og sygehusdirektøren, hvad de husker fra den dag, hvor den første coronanedlukning blev annonceret.

- Jeg husker 11. marts ret tydeligt. Jeg sad i min bil på vej hjem fra arbejde, og jeg var nødt til at køre ind til siden for at høre pressemødet. Og jeg fik jo noget af et chok, for jeg vidste godt, hvilke konsekvenser det ville få, siger Mette Oddgaard Ravn, der er indehaver af Kaffe og tehuset i Odense.

Hjemme hos gymnasieeleven Emma Wegner Fyrst, der går i 2.g på Tornbjerg Gymnasium, var humøret anderledes højt under pressemødet.

- Da Mette Frederiksen fortæller, at det hele lukker ned, jubler mig og min søster, fordi vi ikke skal i skole, siger hun.

11. marts skulle senere vise sig kun at være begyndelsen. Noget, man også havde haft sine bange anelser om i sundhedsvæsnet.

- Vi var klar over, at det trak op, og vi havde gået og forberedt os. Da pressemødet blev annonceret var det noget med at få sagt til min hustru og ungerne, at det her pressemøde blev vi nødt til at se, for det var simpelthen vigtigt. Det ville være noget, der ville gå hen og blive historisk, siger Michael Dall, der er direktør på Region Syddanmarks største hospital, Odense Universitetshospital.

Bekymret for helbred og levebrød

Alle husker de den første tid med coronavirus blandt os som usikker. Ingen vidste præcis, hvad det er for en sygdom, der havde krydset den danske grænse, fortæller hospitalsdirektøren.

- Vi har ikke nogen erfaring, der er ikke nogen, der ved, hvordan den skal behandles, og vi kigger til Sydeuropa og ser, at der er nogle kaostiske tilstande i

nogle sundhedsvæsner, vi normalt plejer at sammenligne os med. Så vi var selvfølgelig bekymrede, siger han.

Der var bekymringer for både helbred og levebrød, fortsatter Mette Oddgaard Ravn.

- Man var bange for corona, man var bange for smitten, man var bange for ens økonomi. Jeg havde lige købt påskeæg hjem for over 300.000 til min butik, siger hun.

Hos Emma Wegner Fyrst kom armene også hurtigt ned igen, da der pludselig var udsigt til at skulle undvære klassekammeraterne i lang tid.

Tager noget godt med

Selvom mange fynboer har set usædvenligt meget til indersiden af deres hjem og gjort sig utallige bekymringer, tager de dog alle noget positivt med sig fra året, der er gået siden 11. marts 2020.

- Jeg synes, vi har gjort det rigtigt flot, og det er lykkedes, fordi vi har nogle medarbejdere, der har været klar til at træde til. Og så har befolkningen accepteret, at deres tider er blevet flyttet. Det, synes jeg, er flot, at de har kunnet rumme det, siger hospitalsdirektøren.

Ifølge Emma Wegner Fyrst kan hun pludselig ikke vente med at stå tidligt op og komme i skole.

- Jeg glæder mig mest til at få noget af hverdagen tilbage. Cykelturen over til gymnasiet savner jeg. Det der med at komme ud i pauserne og bare have små ligegyldige samtaler med folk, der ikke nødvendigvis er faglige, siger hun.