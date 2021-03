Dagens coronatal fra Vollsmose: Smitten er i vækst

Smitten er stigende i Odense-bydelen Vollsmose.

Det viser Odense Kommunes officielle tal fra tirsdag formiddag.

Læs også Smitte falder i Vollsmose trods modstand mod læger og isolation

Siden i går er der blevet konstateret 14 nye smittetilfælde med coronavirus i Vollsmose. Dermed ligger bydelens 7 dages incidenstal på 601,6, hvilket er langt over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20.

Antallet af smittede i bydelen har de seneste dage bevæget sig op og ned. Mandag lå incidenstallet på 579,7, hvilket var et fald fra dagen tidligere, men nu tager smitten altså et hop opad igen.

Samlet set er der blevet konstateret 55 nye smittede de seneste syv dage i bydelen.

Samlet stigning i Odense

Udover Vollsmose, så er hele Odense Kommunes incidenstal også steget det seneste døgn. I går kunne man konstatere et samlet incidenstal på 118,6 i Odense Kommune, hvilket var et lille fald i forhold til dagen før ifølge kommunens officielle tal. Men nu ser smitten altså ud til at stige igen, og i Odense Kommune har man nu konstateret 251 nye smittetilfælde den seneste uge.

Det betyder, at Odense Kommunens incidenstal ligger på 122,5.

Dykker man ned i kommunens tal, er det særligt aldersgruppen 21-30 år, hvor der er blevet konstateret flest nye smittede i sidste uge. I uge 11 kunne man konstatere 47 smittetilfælde, mens antallet ligger på 63 i uge 12.

Derudover kan det læses, at der har været et fald i antallet af smittede i aldersgruppen 31-40 år, hvor man kunne konstatere 44 smittetilfælde i uge 11. I uge 12 var antallet faldet til 27.

Læs også Brand på ejendom i Assens: - Bygningen er fuldkommen brandskadet