Danmark forbigået - Odense får ikke del i EM-værtskab

EM i kvindefodbold i 2025 skal spilles i Schweiz.

Det står klart efter en afstemning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité tirsdag.

Schweiz får EM-værtskab for næsen af Danmark, der havde budt sig til i et fælles nordisk bud med Finland, Sverige og Norge. Her stod Odense til at blive en af to danske værtsbyer.

Formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller fortalte i oktober 2021, at Danmark sammen med de andre nordiske lande gik efter at få EM-værtskabet.