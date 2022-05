Danmarks ældste tobaksfabrik handles for milliardbeløb

Det svenske tobaksfirma Swedish Match, der blandt andet ejer Danmarks ældste tobaksfabrik, Oliver Twist, har fået et købstilbud fra den amerikanske tobakskoncern Philip Morris.

Tilbuddet lyder på 115 milliarder danske kroner.

Det oplyser Swedish Match i en pressemeddelelse. Den amerikanske gigant, der blandt andet er kendt for cigaretmærket Marlboro, bekræfter tilbuddet.

For fire år siden købte Swedish Match den over 200 år gamle fynske tobaksfabrik Oliver Twist for 45 milliarder kroner, og takker den svenske ejer ja til tilbuddet fra Philip Morris, indgår firmaet på Børstenbindervej i Odense i handlen.

Aktionærerne i Swedish Match skal nu overveje, om der skal skrives under på købsaftalen. Selskabets bestyrelse anbefaler et salg.

En verden uden cigaretter

Swedish Match er blandt de store producenter af røgfrie tobaks- og nikotinprodukter. Selskabet sælger eksempelvis snus, der er et røgfrit tobaksprodukt.

De senere år har Philip Morris taget et skridt i samme retning, og ambitionen om at blive endnu større indenfor røgfrie produkter er en af flere årsager til, at Philip Morris nu har budt på Swedish Match.

- Swedish Matchs dedikerede medarbejdere og ledelse har standhaftigt forfulgt virksomhedens vision om en verden uden cigaretter, samtidig med at de har leveret meget stærke resultater.

- Vi ser frem til at bygge videre på denne succes og gå sammen om at fremskynde vores fælles røgfrie mission, siger Jacek Olczak, administrerende direktør i Philip Morris, i pressemeddelelsen.

I Danmark er der strenge regler for at reklamere for tobaksvarer, og i 2020 blev Oliver Twists tobaksproducent Hermann Krügers idømt en kæmpe bøde for en ulovlig tobaksreklame. Producenten erkendte lovovertrædelsen og modtog bøden.