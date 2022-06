Danmarks største gravemaskine river ned i Vollsmose

Den kan række 42 meter op og vejer 120 tons.

Så stor er den gravemaskine, der nu arbejder i Bøgeparken i Odense-bydelen Vollsmose.

- Det er jo ikke lige hver dag, at der er så høje bygninger, der bliver revet ned, siger Peter Petersen, som er marketingkoordinator ved Kingo.

Den enorme gravemaskine er lejet af Kingo til nedrivningsopgaven. Med boligblokke på over 14 etager er det ikke hvilken som helst maskine, der kan klare opgaven.



- Vi kunne ikke finde en maskine her i Danmark, der kunne løse opgaven for os, så derfor har vi kigget udenfor landets grænser, og så fandt vi én i Holland, siger han.



Igennem Tyskland kørte maskinen med politieskorte, og den ankom til Vollsmose i torsdags.

- Da gravemaskinen kom her, var den delt i tre. På én blokvogn kom armen, på en anden kom kontravægten, og på den sidste blokvogn kom selve maskinen. Og så har vi brugt en hel dag på at få den samlet, siger Peter Petersen.



Gravemaskinen skal arbejde i Bøgeparken de næste 14 dage.

Det er kun ti dage siden, at det blev præsenteret på et pressemøde, at et pensionsselskab smed 700 millioner kroner i omdannelsen af Vollsmose - et pressemøde, der dog blev mødt med protester fra beboerne i bydelen.