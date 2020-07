Danmarks største sygehus-byggeri: - Det er 'once in a lifetime' at være med til

- Det er ligesom at bygge med legoklodser. Bare lidt mere kompliceret, siger polske Maciej Trocha og griner.

Han leder monteringsdelen på det nye OUH-byggeri, hvor adskillige betonelementer skal sættes sammen til en del af det store byggeri. Eller som han selv forklarer det: som legoklodser, der skal sættes rigtigt sammen.

- At bygge lego som profession og at blive betalt for at gøre det. Det er ret sjovt, siger Maciej Trocha, der er monteringsleder fra det polske firma Pekabex.

Den polske medarbejder fortæller, at monteringsteamet på en dag kan samle op mod 50 betonelementer og cirka 100 til 150 gulvelementer. Foto: Jeanette Fournier

Unik følelse at deltage i så stort projekt

Byggepladsen beskæftiger pt cirka 400 medarbejdere. De kommer fra 15 forskellige lande

160 rumænere

60 italienere

40 polakker

25 letter

10 andre nationaliteter Se mere

Maciej Trocha rejser rundt flere steder i Europa for at deltage i byggeprojekter. Generelt tiltrækker den store arbejdsplads mange medarbejdere fra forskellige lande. Og både dét og størrelsen på projektet gør det nye OUH-byggeri spændende at være med til, mener han.

- Der er fedt at være med på sådan et stort projekt. Der er meget koordination i det, og så er der et stort fællesskab - også mellem de mange forskellige kulturer. Det er fedt at mærke, at vi er så mange, der arbejder mod at nå det samme mål, siger monteringslederen Maciej Drocha.

Et andet sted på byggepladsen går Jan Frydenlund fra firmaet Spincom rundt. Han har til opgave at tjekke det materiale, der skal bruges til byggeriet. For ham er det store byggeri også en helt særlig oplevelse.

- Det er once in a lifetime. Det er ikke tit, der står otte tårnkraner og 16 mobilkraner. Det er måske sidste gang, jeg får lov at opleve sådan et stort projekt, så det er unikt og spændende, siger han.

Det nye OUH forventes at stå færdigt i slutningen af 2022, og bliver med sine 247.000 kvadratmeter det største nybyggede sygehus i Danmark.

Jan Frydenlund påpeger, at alle ansvarlige for at besigtige alle ting hele tiden, så de ikke montere noget, der ikke er forsvarligt sikkerhedsmæssigt. Foto: Jeanette Fournier

Mange led får det til at gå op i en højere enhed

Og hvis det skal nå at blive færdig er der mange dele, der skal gå gnidningsfrit. Inden Maciej Drocha kan samle legoklodserne, er der en stor portion forberedelse og planlægning til hver bygningsdel.

Betonelementerne, som Maciej Trocha sætter sammen med sit team, starter deres rejse i Polen, hvor de bliver produceret. Og når de så kommer til Odense, skal arbejderne være klar.

- Det er afgørende med forberedelsen, for vi skal kunne sætte dem det helt rigtige sted, så snart de ankommer. Det giver en høj effektivitet, siger han.

Inden de når til den polske monteringsleder, skal de dog leveres og inspiceres. Og det er der et helt andet firma, Spincom, der står for. Her spiller Jan Frydenlund en essentiel rolle. Han skal sørge for at kvalitetstjekke materialerne, og at alt bliver leveret til tiden.

- Hvis der er revner i elementerne, gør jeg kunden opmærksom på, at det element under ingen omstændigheder skal monteres. Så bliver det sendt retur, siger han og peger på et stort betonelement med en lang, dyb revne i.

Hvis der er en revne i en af de leverede betonelementer, bliver de kasseret. Alt bliver nøje gennemgået og inspiceret, før det bliver brugt i konstruktionen. Foto: Jeanette Fournier

Alle dele i byggeprocessen er vigtige for, at byggeriet står færdigt som planlagt i slutningen af 2022. Og Jan Frydenlund og hans team er en af de første dele i processen.

- Der er virkelig mange bindeled. Så hvis en af kæderne hopper af, vil der være en stor del, der hopper af. Derfor er det vigtigt, at leverancen og vores del bliver gjort rettidigt, så vi overholder tidsplanen, siger han.