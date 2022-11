Dansk-amerikaner stemmer for første gang i 30 år: Det var nemmere sidst

- Det er en helt speciel følelse.

Sådan siger Peter Hansen fra Odense, efter han har stemt til folketingsvalget for første gang i 30 år.

Peter Hansen har boet i England og i USA og flyttede sidste år tilbage til Danmark efter 26 år som udlandsdansker, og det danske valg er der noget helt særligt over for odenseaneren.

- Vi har det bedste demokrati i hele verden, siger han.

Peter Hansen har tidligere stemt til det amerikanske præsidentvalg, og det er ifølge ham en helt anden oplevelse.

- Det var jo et cirkus i forhold til det, vi gør her i Danmark.

Så for Peter Hansen er der ingen tvivl om, at det føltes langt bedre at stemme i Danmark, end det gjorde i USA.

- Man føler sig tryg, og man ved, at det foregår, som det skal, siger han.

Tvivlede på krydset

Krydset var der lidt tvivl om, hvor skulle sættes.

- Da jeg boede i Danmark sidst, var det lidt nemmere, synes jeg, siger han.

Efter mange år i udlandet, var det vigtigt for Peter Hansen at sætte sig grundigt ind i dansk politik. Han har derfor taget utallige kandidattest og brugt lang tid på at researche, hvad de forskellige partier mener.

Men efter gårsdagens partilederdebat stod det klart, hvor krydset skulle sættes.

- Undskyld Lars Løkke, men en stemme på dig, er en stemme på blå blok, siger han.



Han mener, at hans tid i udlandet har givet ham et andet perspektiv på politik.

- Jeg har måske også haft en relation til, hvordan det er andre steder, og hvad der er vigtigt her i Danmark.

Valgdagen er en kæmpe festdag for Peter Hansen. For ham er der ingen tvivl om, hvad resten af dagen skal gå med.

- Jeg skal hjem og klistres til fjernsynet og se, hvordan det går.

Ved hvert valg er der flere tusinde stemmer, der kasseres. TV 2 Fyn har lavet en guide til, hvordan du undgår en ugyldig stemmeseddel.

Har du fundet ud af, hvilken kandidat der skal have dit kryds? Ellers kan du ligesom Peter Hansen tage kandidattesten her.