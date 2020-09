Dansk Industri vil bruge private firmaer til at øge testkapacitet

Efterspørgslen på coronatest gør, at danskerne må vente på både test og svar. Kapaciteten er udfordret, og det skaber problemer for virksomheder og deres ansatte, som skal blive hjemme i karantæne.

Det mener Dansk Industri, som vil bringe private leverandører i spil for at løfte kapaciteten.

- Vi foreslår, at de private skal supplere det offentlige, når der er brug for det. Der er relativ lang udsigt for en større kapacitet i det offentlige, siger Lars Frelle, direktør i Dansk Industri.

En af de virksomheder, som Dansk Industri peger på, der kan supplere testsystemet i det offentlige, er odenseanske Pentabase.

Ifølge Ulf Bech Christensen, administrerende direktør og stifter af Pentabase, kan firmaet bidrage til testkapaciteten med 10.000 test om dagen indenfor få dage. I øjeblikket håndterer det offentlige system godt 50.000 test om dagen.

- Selv om vi kommer op i de helt høje testantal, så vil jeg sige, at der kan være svar samme dag, siger han om svartiden hos dem.

Pentabase leverer allerede midler til det offentlige testsystem. Firmaet yder også privat testning i virksomheder, der selv vil betale for at få testet deres medarbejdere hurtigt.

Dyrt for samfundet

Brancheorganisationen Dansk Erhverv har i forbindelse med ventetiderne udtalt, at det er en stor omkostning for samfundet.

Ifølge Lars Frelle, giver ventetid på test og svar problemer med hjemsendte medarbejdere i virksomheder og forretningsrejser.

- Hvis man skal på erhvervsrejse til Tyskland, skal man fremvise en negativ coronatest, for at slippe for karantæne. Det er problematisk, hvis man ikke kan få lavet en sådan test, siger Lars Frelle.

Han påpeger, at det er en væsentlig udfordring, når Tyskland er en meget vigtig samhandelspartner.

I den seneste forhandling om genåbning af Danmark satte regeringen og Folketinget et mål om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Der er 46 steder i Danmark, hvor man kan blive testet uden at have symptomer på coronavirus. Onsdag havde 15 af stederne mindst fire dages ventetid.