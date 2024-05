Dansk keeper kan sende HC Odense ud af champions league

Mange håndboldspillere drømmer om en dag at skabe sig en udlandskarriere, men ikke alle.

Keeperen Sarah Nørklit Lønborg havde aldrig gjort sig de store tanker om at begå sig i en udenlandsk topklub, indtil tyske Bietigheim for godt et halvt år siden lokkede hende væk fra Ajax København.

Bunden af den danske liga blev med underskriften på kontrakten byttet ud med store kampe i Champions League, hvor hun søndag har chancen for at spille sig frem til Final 4.

Sammen med Bietigheim møder Sarah Nørklit Lønborg søndag Odense på udebane i den anden af to kvartfinaler. Det første opgør endte med en tysk sejr på 30-26.

- Jeg har aldrig drømt om at komme til udlandet, men lige pludselig opstod muligheden, som fik mig til at overveje det hele. Det var noget, jeg virkelig gerne ville prøve, når muligheden nu opstod, siger Sarah Nørklit Lønborg.

- Det har været en drøm at spille i Champions League, men i og for sig ikke det at spille i udlandet. Men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, og jeg har lært så meget som spiller og person.