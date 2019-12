Danske rocklegender spiller på Tinderbox til sommer

Efter fem års pause vender det danske rockband Kashmir tilbage i 2020, og Tinderbox kan afsløre, at Kasper Eistrup og resten af gruppen til sommer spiller i Tusindårsskoven.

- Vi har i flere år set frem til den dag, hvor tiden var inde til et festival-gensyn med bandet, for det er ganske få, der kan udfylde det rum og favne publikum, som vi ved, Kashmir kan, siger festivalchef for Tinderbox Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Foruden Tinderbox-koncerten har Kashmir også annonceret en festivalkoncert på Northside i Aarhus i juni samt to enkeltkoncerter i Royal Arena i København og Boxen i Herning i maj.

Gennembrud og succes i 1990'erne

Kashmir sluttede i 1993 på andenpladsen ved danmarksmesterskabet i rock - efter Dizzy Mizz Lizzy.

Året efter udgav begge bands deres debutplader, slog igennem og blev nogle af dansk rocks vigtigste kunstnere i 1990’erne og frem.

Kashmirs bedst sælgende album er “The Good Life”, der blev udgivet i 1999 og blandt andet indeholder hits som “Mom in Love, Daddy in Space”, “Graceland” og “Lampshade”.

Pause i 2010'erne

Også bandets fjerde album, “Zitilites”, blev et kommercielt hit, men herefter dalede succesen. I 2013 udgav bandet albummet “E.A.R.”, der blev bandets dårligst sælgende nogensinde, og bandet holdt en pause med andre projekter.

Fans af bandet og over 40.000 andre gæster i Tusindårsskoven kan se frem til bandets fjerde koncert på dansk grund efter pausen.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven i Odense fra den 25. til 27. juni 2020. Post Malone, Lenny Kravitz og Lukas Graham er også annonceret til Tinderbox. Billetter er allerede til salg på festivalens hjemmeside. Kashmir spiller fredag den 26. juni.