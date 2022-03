Danske stjerner optræder til støttekoncert for Ukraine

Sanne Salomonsen, Marie Key og Peter Sommer er blandt de musikere, der skal optræde ved den støttekoncert, som TV 2 og DR afholder til fordel for ofrene i krigen i Ukraine.

Det skriver TV 2.

Ved koncerten, der finder sted lørdag den 12. marts på Rådhuspladsen i København, vil der være mulighed for at støtte ofrene for krigen igennem et samarbejde med flere store danske nødhjælpsorganisationer, der er til stede i og omkring Ukraine.

I alt har 16 danske solister og bands sagt ja til at spille til støttekoncerten.