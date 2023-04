Danske studerende sender satellit med mikrocomputer ud i rummet

Tirsdag morgen skal den første satellit i et rumprogram, som er skabt af studerende fra fire danske universiteter, sendes ud i rummet.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Rumprogrammet Discos første satellit er blevet til i samarbejde mellem studerende fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og IT-Universitetet.

Det er første gang, at universiteterne er gået sammen om et rumprogram på den måde. Det fortæller Christoffer Karoff, som leder projektet og er lektor på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

- Det er et nyt kapitel i dansk rumhistorie, som så tæt går ind og samarbejder, som de har gjort i det her Disco-program, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at der har været studerende med, som har læst flere forskellige fag på de fire universiteter.

Mikrocomputer i rummet

Ifølge Christoffer Karoff har det vigtigste ved den første satellit - Disco 1 - været, at de studerende selv har kunnet udvikle den og sende den op.

Satellitten måler 10 gange 10 centimeter, og den vejer omkring et kilo. Den har en mikrocomputer med, som er udviklet til at lave maskinlæring.

- Det bliver første gang nogensinde, at den her mikrocomputer skal flyve i rummet, og de studerende skal prøve at få den til at køre i rummet, fortæller Christoffer Karoff.

Det er ikke garanteret, at computeren kan køre i rummet. Men kan den det, vil man have forhøjet regnekraften på en satellit i den størrelse omkring 10.000 gange, fortæller han.

Det er planen, at den første satellit skal teste teknologien for de studerendes næste satellit - Disco 2.

Disco 2 er en klimasatellit, som skal sendes op i sommeren 2024. Den vil være lidt større, og det er meningen, at Disco 2 skal tage billeder af gletsjere i Grønland.

Men fordi satellitten stadig er relativt lille, er det begrænset, hvor meget data der kan hentes ned til jorden.

Livestreamer opsendelse

Derfor skal mikrocomputeren bruges til at udvælge de billeder, som skal ned til jorden, ved hjælp af kunstig intelligens.

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet livestreamer opsendelsen.

Satellitten skal sendes op klokken 8.48 dansk tid fra den amerikanske rumbase Vandenberg.