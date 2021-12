Danske topnavne præsenteret til kritiserede udendørskoncerter i Odense

Der bliver dog kun arrangeret seks koncerter i sommeren 2022, meddeler Musik Ved Bøgen mandag.

- Kommer der et navn, vi ikke kan sige nej til, vil jeg ikke udelukke, at der kommer flere, for vi har tilladelse til at lave ti koncerter, men som det er nu, er det det her, vi går med, siger Jan Arentoft, der ejer Bondestuen og står bag koncerterne.

Tim Christensen og Anne Linnet på programmet

Den første koncert med Sko/Torp og Halberg & Friends foregår 3. juni, og i løbet af sommeren kommer også Sanne Salomonsen, Tim Christensen og Anne Linnet forbi pladsen ved Restaurant Bondestuen tæt på Odense Zoo.

Den sidste koncert er 13. august med et endnu ukendt navn.

- Det bliver også et stort navn, forsikrer Jan Arentoft.

Udsolgte koncerter i år

Det er tredje år i træk, at der arrangeres Musik Ved Bøgen. Der bliver lukket 650 gæster ind til hver koncert.