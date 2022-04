Datalæk: Letbanen afslører klageres adresser ved en fejl

Han understreger samtidig, at der er tale om et internt redskab til brug for Odense Letbane.

- Det er selvfølgelig væsentligt for os at bruge en kortlægning til at have et overblik over, hvor langs ruten, vi har modtaget klager.

Odense Letbane har kort tid efter TV 2 Fyns henvendelse mandag eftermiddag fjernet kortet med oversigten fra sin hjemmeside.

Skal anmeldes

Ifølge Henning Mortensen, der er formand i Rådet for Digital Sikkerhed, så er det problematisk, at en sådan fejl kan opstå.

Han peger blandt andet på, at klagere højst sandsynligt indgiver deres klage under forventning om fortrolighed, og derfor bør Odense Kommune eller Odense Letbane nu anmelde hændelsen.

- Det er et utilsigtet databrud, som skal anmeldes til Datatilsynet, siger han.

Afhængigt af sagens omfang vil Datatilsynet ofte vurdere, om der kan nøjes med at blive udtalt kritik, eller om der er tale om et bødeforlæg.