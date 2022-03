DBU vil lægge nyt træningscenter til en halv milliard i Odense

Derfor er det nødvendigt at etablere et helt nyt center fremfor at købe sig ind på et allerede eksisterende træningsanlæg.

- Hvis man skal have en hybridbane med mulighed for 3D-analyse af spillet, kan det ikke ske på en bane der allerede er etableret, siger Jens Troelsen.



300-500 millioner

Hjulpet afsted med indtægterne fra EM-slutrunden er der penge på kistebunden af DBU.

Til weekendens DBU-kongres i Silkeborg blev det offentliggjort, at DBU i 2021 havde et overskud på 85 millioner kroner. Det er dog langt fra nok til at dække de 300-500 millioner, det tænkes at koste at etablere træningscenteret i følge dr.dk.