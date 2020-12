Frygter nedlukning af plejehjem: - De ældre dør af ensomhed og ikke corona

Det kan få alvorlige konsekvenser for de ældre på plejehjemmene, hvis de som følge af strammere restriktioner skal lukke helt ned for besøgende.

- Der er jo allerede nu besøgsrestriktioner, hvor man kun må have to besøgende per ældre, og min frygt er, hvis der bliver strammet endnu mere op til jul. Det vil have meget store konsekvenser for de ældre, der i forvejen er isoleret, siger ældre- og handikaprådmand Søren Windell (K).

Han håber ikke, at der bliver strammet yderligere for restriktionerne.

Personale kan ikke erstatte pårørende

Det er særligt op til jul, at de strammere restriktioner vil påvirke de ældre.

- Det kan betyde, at de bliver endnu mere isolerede, og så særligt her op til jul, hvor tankerne går tilbage til ens tid med familie. Det vil være frygteligt, siger Søren Windell.

Hele 2020 har været en hård tid for de ældre, der har været adskilt fra familie over længere perioder og udelukkende har haft kontat til plejepersonale.

00:27 Søren Windell (K) mener ikke, at personalet kan erstatte de pårørende. Og det bliver hårdt for de ældre. Video: Ole Holbech Luk video

- Personalet gør alt, hvad de kan for at opmuntre, men de kan jo aldrig erstatte den familiære kontakt. De kan sidde på plejehjemmene og ikke har det så godt, er kede af det og savner at være sammen med deres børn, børnebørn og oldebørn, understreger rådmanden og fortsætter:

- De ældre dør af ensomhed og ikke corona.

De præcise restriktioner bliver præsenteret på et pressemøde senere mandag.