De drømte løs på drengeværelset - nu omsætter brødrepar for millioner med genial idé

- Under blackfriday havde vi sat en stor skærm op i stuen, hvor man kunne se, hvor meget vi havde solgt for. Der kom vores far ind, og jeg kan huske, at man kunne se på ham, at det var vildere, end han regnede med, siger Dan Dinh, hvorefter hans bror fortsætter:

- Jeg tror også, det gik noget tid, før det gik op for dem, at deres drenge havde skabt en forretning ude i deres stue, som de kan leve af.

Vækst er vejen frem

Sidste år omsatte Sneakerzone for omkring 18 millioner kroner. I år forventer brødrene at omsætte mellem 23 og 25 millioner kroner. Selvom omsætningen lyder voldsom, er der stadig nogen vej, før brødrene kan begynde at slippe på speederen. For at nå deres fulde potentiale, er brødrene allerede i gang med at udforske nye markeder uden for Danmark.

- Helt ærligt, så er vores margin ikke særlig stor. Vi tjener meget lidt på hver sko, vi sælger, og derfor er vi også nødt til at sælge rigtig mange sko. Alle de penge, vi tjener, bruger vi på at vækste. Vi trækker lige nok penge ud selv, så vi kan overleve, fortæller Dan Dinh.

- Vi skal til udlandet. Der er ikke så meget mere at hente i Danmark, konstaterer Nam Dinh.