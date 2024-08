De drømte stort, men endte med milliongæld og 800.000 usolgte hygiejnebind: - Der er nul, der kender os

Han hjalp dem med, gennem et simpelt regnestykke, at indse, at deres salgsindsats ikke havde været særlig effektiv.

- Det er altid sværest at få den første kunde, det er også svært at få de første ti kunder. Men mit mantra er, at man uden salg ikke har nogen virksomhed, forklarer Lars Egsvang.

Og det fik de to iværksættere til i den grad at træde på speederen i forhold til, at komme ud at sælge hygiejnebind. Og den mest effektive måde viste sig, at være på den gammeldags måde, simpelthen ved at møde op i butikkerne og tilbyde deres produkt ansigt til ansigt.

