De er store, sorte og lynhurtige: Mega-droner gør fynsk entré

Hvis du i fremtiden spotter en sort drone på størrelse med et minifly omkring Odense, så er der ingen grund til bekymring.

Den amerikanske dronevirksomhed Thunderstrike Aviation har bygget en ny hangar i Hans Christian Andersen Airport i Odense, hvor der fremover vil blive produceret omkring 200 droner om året.

Dermed bliver virksomheden den kun tredje droneproducent i Danmark – og den første i den mega-drone-skala, som der her er tale om. Odense Kommune regner med, at det vil medbringe 30-50 nye arbejdspladser.

Den beslutning begejstrer Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er en vaskeægte milepæl for vores udvikling af droner. Vi har i mange år været stærke på robotter, og nu kommer der en virksomhed ind, der skal producere droner. Det er en rigtig god dag for Fyn.

Et sort lyn

Dronen, der er tale om, er en Fantom MK2 FW.

Med et vingefang på fem meter er den derfor en anelse større, end den mange fynboer måske har liggende i garagen.

Den er designet til overvågning og inspektion af lange distancer, hvor dens selvstyrende teknologi gør den til en billigere løsning end fly og skibe i de pågældende områder.

- Det er en meget specialiseret drone, der lader til at kunne flyve i længere tid og over større distancer end de mindre droner, der produceres i Danmark. Vi står over for fremtidige udfordringer i Danmark, hvor vi skal blive bedre til at overvåge vores nærområder - ikke mindst Østersøen og Arktis. Derfor kan sådan en drone være en alternativ løsning til større og dyrere droner, fly eller satellitovervågning, siger Andreas Graae, droneekspert og adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet.